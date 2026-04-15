A Roma, il presidente del consiglio ha incontrato il presidente di un paese europeo, sottolineando il supporto costante verso Kiev. Durante l'incontro, si è parlato della situazione attuale, definita come difficile e instabile, che sta diventando una nuova normalità. La discussione ha toccato anche i temi legati alla sicurezza dell’Unione Europea e alle sfide geopolitiche in corso.

"Stiamo vivendo tempi difficili. L’instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità, uno scenario che disorienta, che può spaventare. Ma è soprattutto in momenti come questi che l’amicizia fra popoli fratelli, che si sono dati una mano nei momenti più difficili della propria storia, fa la differenza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky dopo l’incontro a Palazzo Chigi. "Italia e Ucraina lo hanno fatto, legati da un’amicizia profonda, e continueranno a farlo nei prossimi anni rafforzando amicizia e cooperazione", ha osservato. La premier: "Importante il nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia" "Il ventesimo pacchetto di sanzioni europee - ha proseguito la premier - contro la Russia sarà «un passaggio importante.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni incontra Zelensky a Roma: "Sempre al fianco di Kiev, in gioco anche la sicurezza Ue"

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