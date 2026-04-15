Ucraina Zelensky in visita a Roma per incontrare Meloni e Mattarella la premier insiste | Sostegno senza se e senza ma a Kiev

Il presidente ucraino è arrivato in Italia ed è stato accolto per incontri ufficiali con la premier e il capo dello Stato. Nel corso delle visite, si discuterà di questioni di interesse comune e di sostegno alla nazione ucraina. La premier italiana ha ribadito pubblicamente il suo impegno a favore di Kiev, sottolineando la volontà di continuare a fornire assistenza senza esitazioni.

Il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi in Italia per incontrare la premier Meloni e il Presidente della Repubblica nel pomeriggio. Sul tavolo dei colloqui l'"incrollabile" sostegno a Kiev, che Meloni continua a promettere mentre da Berlino gli Usa fissano le condizioni: cedere Donetsk e Lugans.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Zelensky in visita a Roma per incontrare Meloni e Mattarella, la premier insiste: "Sostegno senza se e senza ma a Kiev" Leggi anche: Zelensky: "Pronto a incontrare Putin, ma non a Mosca né a Kiev. Meloni? Leader forte" Leggi anche: Ucraina-Russia, in migliaia senza riscaldamento a Kiev. Zelensky a Vilnius Temi più discussi: Zelensky in visita istituzionale a Roma, la viabilità; Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse; Zelensky a Berlino: visita di Stato dell'Ucraina in Germania. Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it Zelensky in visita oggi a Roma, incontrerà Mattarella e MeloniVolodymyr Zelensky in visita oggi mercoledì 15 aprile a Roma. Il presidente dell'Ucraina incontrerà prima la premier Giorgia Meloni, alle 15.30 a Palazzo Chigi. Più tardi, alle 17, Zelensky si recherà ... adnkronos.com Dallo scoppio della guerra in Ucraina, l’Italia è entrata in una crisi energetica che continua ancora oggi a pesare sulle famiglie italiane. In questo contesto, la povertà energetica nel nostro Paese ha raggiunto livelli allarmanti: secondo la Cgia di Mestre riguard - facebook.com facebook In Ucraina, per la prima volta nella storia, i robot hanno conquistato una postazione nemica x.com