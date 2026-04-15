Zelensky in Italia Meloni | L’Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca

Il presidente ucraino ha incontrato la premier italiana a Palazzo Chigi. La visita si inserisce in un momento di tensione tra alcuni paesi occidentali e si concentra sulla situazione nel suo paese e sulla coesione internazionale. La premier ha commentato pubblicamente sulla possibilità di divisioni tra gli alleati dell’Occidente, affermando che ciò favorirebbe le strategie di Mosca. L’incontro ha avuto luogo in un contesto di attenzione diplomatica e di attenzione alle relazioni tra i due governi.

I l presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. “Crediamo che sostenere l’Ucraina non sia solamente un dovere morale, ma anche una necessità strategica, perché in gioco non sono solamente la dignità, la libertà e l’indipendenza di Kiev, ma anche la sicurezza dell’Europa, nel senso chiaramente più ampio del termine”, ha detto la premier. “Significa anche che gli sforzi diplomatici per arrivare a una pace giusta e duratura chiamano direttamente in causa l’Europa e l’Italia intende continuare, ovviamente, a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise che tutelino la sovranità di Kiev, che assicurino la solidità dell’alleanza euro-atlantica, perché un Occidente diviso, un’Europa spaccata sarebbero l’unico vero regalo che potremmo fare a Mosca”, prosegue Meloni.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zelensky in Italia, Meloni: “L’Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca” Zelensky Meets Italy’s Meloni, Firmly Rejects Any Territorial Concessions To Russia | #shorts Notizie correlate Leggi anche: Zelensky: "Pronto a incontrare Putin, ma non a Mosca né a Kiev. Meloni? Leader forte" Meloni incontra Vance a Milano: “Occidente e Italia congiunti nella cooperazioneA Milano, in prefettura, il 6 febbraio 2026, Giorgia Meloni ha accolto nel suo ufficio il vicepresidente degli Stati Uniti, J. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse; Meloni a Verona: A Zelensky ribadirò il sostegno dell'Italia senza se e senza ma; Ucraina: Meloni, domani a Zelensky ribadiro' il sostegno dell'Italia. Zelensky in Italia, Meloni: L’Occidente diviso sarebbe un regalo a MoscaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Crediamo che sostenere l'Ucraina non sia solamente un ... lapresse.it Meloni riceve Zelensky: Nostro sostegno continua. In gioco c'è la sicurezza di tutta l'EuropaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky ... lastampa.it Meloni riceve Zelensky a Roma: "Italia sempre al fianco dell'Ucraina" facebook Oggi Giorgia Meloni incontrerà il presidente dell'Ucraina, Zelensky. Ci auguriamo (e ci mancherebbe pure) che riconfermi la solidarietà e l'aiuto concreto nei confronti di un paese offeso e martoriato, che sta resistendo eroicamente alla prima guerra di invasion x.com