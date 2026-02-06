Meloni incontra Vance a Milano | Occidente e Italia congiunti nella cooperazione

Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, J. Vance. La premier ha sottolineato come Italia e Occidente lavorino insieme per rafforzare la cooperazione internazionale. L’incontro si è tenuto in prefettura e ha visto i due leader discutere di temi legati alla sicurezza e alla collaborazione tra i paesi occidentali. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle prossime mosse, ma l’impressione è che il rapporto tra Italia e Stati Uniti rimanga saldo.

**Meloni incontra Vance a Milano: "L'Occidente alla base della nostra cooperazione"** A Milano, in prefettura, il 6 febbraio 2026, Giorgia Meloni ha accolto nel suo ufficio il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, insieme al segretario di Stato, Marco Rubio. L'incontro, avvenuto in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici, ha rappresentato un momento significativo per la diplomazia italiana–statunitense. La presidente del Consiglio ha sottolineato il legame profondo tra Italia e America, parlando di "valori comuni" e di una cooperazione "alla base della nostra amicizia".

