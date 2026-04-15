Ucraina Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontrare Meloni

Il presidente dell’Ucraina è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio italiano. L’incontro tra i due ha avuto luogo in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli divulgati. Nessuna comunicazione ufficiale ha rivelato i temi trattati durante la visita o eventuali dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti. La visita si è svolta in un’atmosfera formale, con la presenza delle autorità competenti.