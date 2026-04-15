Ucraina Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontrare Meloni
Il presidente dell’Ucraina è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio italiano. L’incontro tra i due ha avuto luogo in un contesto ufficiale, senza ulteriori dettagli divulgati. Nessuna comunicazione ufficiale ha rivelato i temi trattati durante la visita o eventuali dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti. La visita si è svolta in un’atmosfera formale, con la presenza delle autorità competenti.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono previste dichiarazioni congiunte. In agenda per Zelensky, alle 17, l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
Ucraina, Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontrare Meloni
Notizie correlate
Meloni riceve Zelensky a Palazzo Chigi: tutti i dossier sul tavoloIl presidente ucraino è arrivato a Roma per una visita istituzionale: al termine del vertice prevista anche una conferenza stampa Il presidente...
Ucraina, Zelensky in visita a Roma per incontrare Meloni e Mattarella, la premier insiste: "Sostegno senza se e senza ma a Kiev"Il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi in Italia per incontrare la premier Meloni e il Presidente della Repubblica nel pomeriggio.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Incontro con il Presidente Zelensky; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse; Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Ucraina: Meloni ricevera' Zelensky mercoledi' 15 aprile a Palazzo Chigi.
Ucraina, Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontrare Meloni(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto oggi a Palazzo Chigi, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Dopo il bilaterale sono ... ilmattino.it
Palazzo Chigi, tutto pronto per il vertice Meloni-ZelenskyÈ tutto pronto a Palazzo Chigi per l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un vertice che ... iltempo.it
Zelensky arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con Meloni - facebook.com facebook
Concluso il giro di nomine nelle partecipate, Palazzo Chigi deve decidere sul futuro di Caravelli, che scade a maggio come direttore dell’intelligence estera (Aise). Lui punta al rinnovo, ma non mancano i contendenti. Su Strategikon ( @Linkiesta) x.com