Zelensky a Roma | Meloni avverte un Occidente diviso favorirebbe Mosca

Il presidente ucraino ha incontrato la premier italiana a Palazzo Chigi, incontrando ufficialmente la leader del governo italiano. Durante la visita, Meloni ha espresso preoccupazione riguardo a un possibile indebolimento dell’unità occidentale, sottolineando come ciò potrebbe agevolare le strategie di Mosca. L’incontro tra i due leader è avvenuto in un contesto di sostegno reciproco tra Italia e Ucraina, con discussioni ufficiali sulle modalità di assistenza e collaborazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incontro a Palazzo Chigi tra Italia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante l’incontro, la premier ha ribadito con forza la posizione italiana: sostenere l’Ucraina non è solo una scelta morale, ma una priorità strategica. Secondo Meloni, in gioco non ci sono soltanto la libertà, l’indipendenza e la dignità di Kiev, ma anche la sicurezza dell’intera Europa. Ha inoltre sottolineato l’importanza di proseguire gli sforzi diplomatici per arrivare a una pace giusta e duratura, con il coinvolgimento diretto dei Paesi europei. Un passaggio chiave del suo intervento ha riguardato l’unità occidentale: “Un Occidente diviso e un’Europa frammentata rappresenterebbero un vantaggio per Mosca”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Zelensky a Roma: Meloni avverte, “un Occidente diviso favorirebbe Mosca” Zelensky a Roma incontra il Papa e lo invita a Kiev: “Sarebbe un segnale forte” Notizie correlate Zelensky in Italia, Meloni: “L’Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Zelensky avverte Mosca: "Non vediamo il Donbass, vi costerà 800mila morti in più"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a France2 ha detto che nel suo Paese "ufficialmente sul campo di battaglia il numero dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse; Meloni mercoledì 15 aprile riceve Zelensky a Roma; Zelensky a Roma il 15 aprile: incontro con Meloni, viabilità e strade chiuse. Ucraina, Zelensky a Roma da Meloni: possiamo lavorare insieme a produzione antiaerea. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it Meloni-Zelensky, tanti bilaterali per ribadire il sostegno all'Ucraina* 24 FEBBRAIO 2024 - Meloni torna a Kiev nel secondo anniversario dell'inizio della guerra, nell'ambito della presidenza italiana del G7. Con Zelensky sigla un accordo bilaterale di cooperazione in ... ansa.it Meloni riceve Zelensky a Roma: "Italia sempre al fianco dell'Ucraina" facebook Oggi Giorgia Meloni incontrerà il presidente dell'Ucraina, Zelensky. Ci auguriamo (e ci mancherebbe pure) che riconfermi la solidarietà e l'aiuto concreto nei confronti di un paese offeso e martoriato, che sta resistendo eroicamente alla prima guerra di invasion x.com