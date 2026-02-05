Zelensky avverte Mosca | Non vediamo il Donbass vi costerà 800mila morti in più

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mette in guardia Mosca. In un’intervista a France2, Zelensky dice che in Ucraina sono morti ufficialmente 55mila soldati e molte altre persone sono disperse. Avverte che il Donbass non si vede più e che un possibile escalation potrebbe costare fino a 800mila nuove vittime.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a France2 ha detto che nel suo Paese "ufficialmente sul campo di battaglia il numero dei soldati morti è di 55mila", ha affermato, "La Russia vuole che abbandoniamo tutto il Donbass - ha detto il presidente ucraino Zelensky -. Da quando hanno iniziato questa guerra, non hanno ottenuto una sola vittoria. E noi siamo perfettamente consapevoli del prezzo che ogni metro, ogni chilometro di questa terra costa all'esercito russo. Per Mosca non contano le persone che muoiono. Conquistare l'Ucraina orientale, costerà loro 800mila cadaveri in più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Zelensky lancia un avvertimento diretto a Putin:

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che, nonostante le richieste della Russia di controllare l'intera regione del Donbass, l'Ucraina non intende ritirarsi.

