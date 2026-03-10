Al Centro Ricerca Fase 1 della Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza, è stato avviato un nuovo servizio chiamato “Mani in Cura”. Si tratta di manicure gratuite destinate alle pazienti in attesa di chemioterapia o di protocolli sperimentali, offrendo un momento di cura e relax durante le terapie oncologiche. L’iniziativa mira a migliorare l’esperienza delle pazienti durante il percorso di cura.

È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia. Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase. All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. Dopo alcune telefonate che segnalavano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Al San Gerardo di Monza, manicure gratuito per le pazienti in attesa di chemioterapia

Articoli correlati

‘Mani in cura’, l’attesa della chemioterapia si trasforma in un momento di benessere: manicure gratuite al San Gerardo di MonzaMonza, 10 marzo 2026 – “Ci prendiamo cura di voi, in ogni dettaglio, non solo della malattia”.

Tutto quello che riguarda San Gerardo di

Temi più discussi: Il dono che continua a vivere - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Al San Gerardo una tecnologia di ultima generazione per la rieducazione del pavimento pelvico; Nuovo dispositivo all’avanguardia per la riabilitazione pelvica al San Gerardo di Monza; ‘Mani in cura’, l’attesa della chemioterapia si trasforma in un momento di benessere: manicure gratuite al San Gerardo di Monza.

Al San Gerardo di Monza, manicure gratuito per le pazienti in attesa di chemioterapiaUna pausa di colore e cura nel pieno delle terapie oncologiche. Al Centro Ricerca Fase 1 della Fondazione IRCCS San Gerardo nasce Mani in Cura, un ... ilnotiziario.net

Monza, all'ospedale San Gerardo un gesto che trasforma l’attesa della chemioterapia: ecco qualeAl San Gerardo nasce Mani in Cura: manicure gratuite per pazienti oncologiche durante l’attesa delle terapie nel Centro Ricerca Fase 1. monza-news.it

San Gerardo mio, vorrei dirti tante cose ma non trovo le parole, ma tu sai tutto facebook