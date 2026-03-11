Ministro Abodi | Sul Franchi il Comune sta lavorando bene

Il ministro dello sport ha commentato la situazione dello stadio Franchi di Firenze, affermando che l’amministrazione comunale sta facendo un buon lavoro nonostante le complessità legate alle questioni infrastrutturali. La dichiarazione è stata rilasciata oggi, mentre si discute delle attività in corso per migliorare e mantenere in sicurezza l’impianto. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti in atto.

Firenze, 11 marzo 2026 - Sullo stadio Franchi di Firenze «penso che l'amministrazione stia lavorando bene nelle difficoltà di un tema che è quello infrastrutturale che ha delle sue delicatezze. Però il sindaco ha idee chiare, il cantiere va avanti. E mi auguro che vada avanti anche più velocemente». Lo ha detto lil ministro dello Sport Andrea Abodi a Firenze, a margine della fiera Didacta, rispondendo sul futuro dell’impianto di Campo di Marte. Tuttavia, in riferimento alle possibilità che il Franchi faccia parte della rosa degli stadi per Euro 2032, ha aggiunto «siccome è una competizione», dove si decide tra sei mesi «chi si è già portato avanti è un po’ in vantaggio rispetto a quelli che sono rimasti fermi». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

