Rinnovo Spalletti | cosa potrebbe succedere a fine stagione? Gli scenari e le opinioni sulla permanenza del tecnico alla Juve – VIDEO

Luciano Spalletti potrebbe lasciare la panchina della Juventus a fine stagione a causa dei risultati insoddisfacenti e della corsa alla qualificazione in Champions League. La società valuta attentamente le sue prestazioni, che hanno provocato diverse discussioni tra tifosi e dirigenti. La decisione definitiva dipenderà dalle ultime partite e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati. La squadra si allena intensamente per cercare di migliorare e cambiare il corso della stagione. La dirigenza monitorerà attentamente l’andamento del campionato fino alla fine.

Rinnovo Spalletti, il futuro sulla panchina bianconera passa dai risultati stagionali e dalla rincorsa Champions con il contratto in scadenza. Il pesante scivolone europeo ha inevitabilmente riaperto le discussioni attorno al progetto tecnico bianconero, ponendo sotto la lente d’ingrandimento la delicata posizione dell’allenatore. Il tema sempre più caldo alla Continassa in queste ore particolarmente complesse riguarda proprio il rinnovo di Spalletti, un argomento cruciale che divide la tifoseria e accende i dibattiti tra tutti gli addetti ai lavori. Il tecnico toscano, arrivato per risollevare le sorti della squadra, ha attualmente un contratto fino al termine della stagione, una scadenza a breve termine che impone riflessioni profonde da parte della dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti: cosa potrebbe succedere a fine stagione? Gli scenari e le opinioni sulla permanenza del tecnico alla Juve – VIDEO Rinnovo Spalletti, il tecnico della Juve esce allo scoperto: cosa ha detto sulla possibilità di prolungare con i bianconeriSpalletti si è schierato pubblicamente sulla possibilità di restare alla Juventus. Conti Sampdoria, si pensa al rinnovo! Il gol alla Reggiana apre a diversi nuovi possibili scenari per il futuro del giocatore: ecco cosa può succedereLa Sampdoria valuta il rinnovo del contratto di Francesco Conti dopo il suo gol alla Reggiana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ?? Locatelli: Rinnovo Spalletti? Felici di lui. Ecco cosa ho detto a Cambiaso; Ottolini: Rinnovo Spalletti? Sediamoci. E su McKennie…; John Elkann alla Continassa, dialogo con Spalletti per il rinnovo; Juve, dopo Yildiz tocca a McKennie: per Spalletti è indispensabile, il punto sul rinnovo. Rinnovo Spalletti, cosa filtra in casa bianconera dopo la pesante sconfitta in Champions League. Vediamo le novità dalla ContinassaRinnovo Spalletti, cosa filtra in casa bianconera dopo la pesante sconfitta in Champions League. Vediamo le novità dalla Continassa La Juve si ritrova a dover gestire le scorie tossiche di una notte e ... juventusnews24.com Juventus, Spalletti aspetta Vlahovic: quando torna e retroscena rinnovoQuando torna Vlahovic dall'infortunio? E' questa la domanda che continuano a porsi tutti i tifosi della Juventus, ma anche i fantallenatori.. fantamaster.it Rinnovo per Spalletti anche l'anno prossimo: si o no Marco e Chiara ne hanno parlato nell'ultima puntata di "Si o No". #juve #juventusnews24 #spalletti #rinnovo facebook Rinnovo #Spalletti priorità Juve a prescindere dalla Champions: c'è placet di Elkann, dopo la Roma... x.com