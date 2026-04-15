Yeastar presenta un Receptionist IA nelle sue soluzioni PBX Cloud e Virtuali

Yeastar ha annunciato l’introduzione di un nuovo sistema di Receptionist basato su intelligenza artificiale nelle sue soluzioni PBX Cloud e Virtuali. La novità permette di automatizzare la gestione delle chiamate e migliorare l’efficienza delle comunicazioni aziendali. La presentazione è avvenuta in occasione di un evento nel mese di aprile 2026 a Xiamen, in Cina, e si rivolge alle imprese che utilizzano queste piattaforme telefoniche.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE XIAMEN, CINA, 15 aprile 2026 PRNewswire — Yeastar, leader globale nelle soluzioni di Unified Communications (UC), ha annunciato oggi il lancio di un innovativo Receptionist IA integrato nel proprio P-Series Phone System, segnando un importante passo avanti nell’introduzione della IA agentica nelle comunicazioni aziendali. Automazione delle chiamate IA pensata per la semplicità Basato su natural language processing (NLP), Yeastar AI Receptionist sfrutta le knowledge base esistenti per automatizzare completamente la gestione delle chiamate inbound. Operativo 247, risponde alle richieste dei clienti, gestisce conversazioni contestuali e instrada le chiamate con una precisione simile a quella umana.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Yeastar presenta un Receptionist IA nelle sue soluzioni PBX Cloud e Virtuali YouTube apre agli avatar IA: creator sempre più virtualiIl prossimo YouTube Short potrebbe non mostrare più il volto vero del suo autore. IA e Sole: nuovi modelli virtuali scovano segreti magnetici rariRicercatori guidati dal Southwest Research Institute (SwRI) hanno sviluppato un sistema basato sull’integrazione di tre modelli di apprendimento...