YouTube apre agli avatar IA | creator sempre più virtuali

YouTube introduce la possibilità di utilizzare avatar generati dall’intelligenza artificiale per i creator. Questa novità permette di realizzare video brevi senza mostrare il volto reale, offrendo nuove modalità di creazione e privacy. La piattaforma, sempre più orientata all’innovazione digitale, amplia così le opzioni per chi desidera condividere contenuti in modo più personalizzato e virtuale.

Il prossimo YouTube Short potrebbe non mostrare più il volto vero del suo autore. La piattaforma regina dei video di casa Google si prepara infatti a consentire ai creator di realizzare video brevi utilizzando una propria “somiglianza” generata dall’intelligenza artificiale. L’annuncio è arrivato dalla lettera annuale del Ceo Neal Mohan, che ha tracciato la rotta della piattaforma per il 2026. Cosa ha detto. Il Ceo di YouTube: “L’IA deve potenziare la creatività umana, non sostituirla”. Secondo Mohan, l’AI non sostituirà le persone. “L’IA deve potenziare la creatività umana, non sostituirla” ha detto chiaramente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

