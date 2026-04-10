Martina Franca | tentativi di truffa con sms ingannevoli sulla tassa rifiuti Denuncia del Comune

Il Comune di Martina Franca ha diffuso un comunicato in cui informa che diversi cittadini hanno segnalato tentativi di truffa via SMS. Questi messaggi, apparsi recentemente, riguardano presunte richieste o comunicazioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI). Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a non fornire dati personali o pagamenti tramite link sospetti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata inviata tramite messaggi di testo in questi casi.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Si informa la cittadinanza che sono stati segnalati da diversi cittadini numerosi tentativi di truffa messi in atto tramite l’invio di messaggi SMS ingannevoli riguardanti la Tassa sui Rifiuti (TARI). Molti cittadini stanno ricevendo sul proprio telefono cellulare messaggi dal contenuto simile al seguente: “ La sua posizione TARI risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347712 per evitare aggravamenti “. L’Ufficio Tributi del Comune di Martina Franca chiarisce inequivocabilmente che tali messaggi sono falsi e non provengono in alcun modo dagli uffici comunali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: tentativi di truffa con sms ingannevoli sulla tassa rifiuti Denuncia del Comune Attenzione a falsi sms sulla TARI, segnalati diversi tentativi di truffaIn questi giorni l’URP e l’Ufficio Ica-Tari del Comune di Fiorano Modenese hanno registrato diverse segnalazioni di cittadini preoccupati per avere... Martina Franca, falsi SMS sulla TARI: scatta l’allerta truffeTarantini Time QuotidianoSegnalati a Martina Franca numerosi tentativi di truffa attraverso SMS ingannevoli legati alla Tassa sui Rifiuti (TARI). Argomenti più discussi: Tentativi di rapina e furti d'auto: condanne per oltre 25 anni complessivi per sette imputati; Locorotondo, Fabio Lotito è il terzo candidato sindaco: ecco Vivere Locorotondo. Martina Franca: tentativi di truffa con sms ingannevoli sulla tassa rifiuti Denuncia del ComuneSi informa la cittadinanza che sono stati segnalati da diversi cittadini numerosi tentativi di truffa messi in atto tramite l’invio di messaggi SMS ingannevoli riguardanti la Tassa sui Rifiuti (TARI). noinotizie.it Martina Franca, ex discoteca confiscata sarà spazio per ragazziEx discoteca confiscata alla criminalità organizzata diventerà uno spazio per i ragazzi, finanziato dalla Regione un progetto del Comune di Martina ... agorablog.it Una gran bella serata .. grazie Lecce . Questa sera ( venerdì 10 Aprile ) lo spettacolo fa tappa a Martina Franca al teatro Nuovo e alle 23,25 saremo con il Mudù su Rai 2 vi aspettiamo in teatro e in tv Foto : Anna Tchezhia - facebook.com facebook