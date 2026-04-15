Un nuovo modello di smartphone di grandi dimensioni, possibile Xiaomi 17 Max o 17S Pro, ha ottenuto l’approvazione del ministero cinese dell’Industria e dell’IT. Si tratta di un dispositivo appartenente alla famiglia Xiaomi, che si prepara a fare il suo debutto sul mercato cinese. La certificazione SRRC rappresenta un passo fondamentale prima della presentazione ufficiale. Al momento, non sono stati diffusi dettagli tecnici o date di uscita.

Il nuovo membro della famiglia Xiaomi, un modello di grandi dimensioni che potrebbe chiamarsi Xiaomi 17 Max o Xiaomi 17S Pro, ha appena superato i test burocratici SRRC del ministero dell’Industria e dell’IT cinese. Il superamento di questa certificazione indica che il ciclo di sviluppo è ormai agli sgoccioli e il debutto commerciale del dispositivo potrebbe avvenire tra poche settimane. Hardware XL e connettività: cosa aspettarsi dal nuovo flagship. Le informazioni emerse dai documenti ufficiali confermano che lo smartphone sarà dotato di tecnologie fondamentali per l’utente moderno, garantendo la compatibilità con le reti 5G, il Bluetooth e il Wi-Fi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xiaomi 17 Max: arriva il gigante XL, debutto imminente in Cina

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