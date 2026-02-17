xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra data di lancio globale e prezzi trapelati

la serie xiaomi 17 si prepara al lancio globale con due modelli principali, lo standard e l’ ultra. le stime indicano che i prezzi europei potrebbero rimanere allineati a quelli dei modelli predecessori, mentre le versioni disponibili potrebbero differire leggermente rispetto al mercato cinese. l’ufficialità della data di rilascio punta al 28 febbraio 2026, posizionandosi poco prima dell’apertura del mobile world congress e offrendo al pubblico una panoramica sulle varianti, sulle capacità e sulle colorazioni. xiaomi 17: lancio globale, configurazioni e prezzi. varianti e memorie disponibili in europa. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Xiaomi 17 arriva in Europa: prezzi, data e la grande rinuncia sui ProXiaomi 17 approda in Europa il 28 febbraio 2026, portando con sé un cambiamento significativo: la versione Pro non sarà disponibile nel nostro continente.

Xiaomi 17 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: il re della fotografia notturna con Leica

Argomenti discussi: Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Ultra in Europa a prezzi senza grosse sorprese; Xiaomi 17 Series in Europa, ecco quando arriva. Ma niente Pro; Xiaomi 17 e 17 Ultra: ecco i possibili prezzi europei, Snapdragon 8 Elite Gen 5 e fotocamere top per un device premium; Xiaomi 17 arriva in Europa: prezzi, data e la grande rinuncia sui Pro.

