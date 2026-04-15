Durante l’evento WWE NXT: Revenge, il campione Tony D’Angelo ha affrontato Ethan Page in un match molto combattuto. D’Angelo è riuscito a mantenere il titolo NXT dopo aver sconfitto l’avversario durante la gara. L’incontro si è concluso con il campione che ha ottenuto la vittoria, confermando la sua posizione di leader nel roster NXT.

Il campione NXT Tony D’Angelo ha difeso con successo il titolo nella sua prima sfida contro Ethan Page durante l’evento “WWE NXT: Revenge” di martedì, in un incontro molto combattuto. Dopo che Page era riuscito a battere il campione per schienamento nella puntata di “NXT” della scorsa settimana, in un incontro a sei contro i DarkState, D’Angelo aveva chiesto a gran voce di affrontare Page. Page ha fatto pace con il suo amico-nemico Ricky Saints in un segmento nel backstage prima dell’incontro, e ha detto a Saints che gli avrebbe dato la prima opportunità se avesse vinto il titolo. A un certo punto Saints è apparso da sotto il ring nel tentativo di aiutare Page, ma è stato trascinato di nuovo sotto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tony D’Angelo si conferma campione NXT sconfiggendo Ethan Page a Revenge

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