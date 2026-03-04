Myles Borne ha mantenuto il titolo nordamericano NXT battendo Ethan Page per la seconda settimana consecutiva in un match che è iniziato in modo inaspettato, con entrambi i lottatori in giacca e cravatta. L’incontro è stato organizzato in modo improvviso e ha visto i due atleti confrontarsi sul ring di NXT. La sfida si è conclusa con la vittoria di Borne, confermando il suo ruolo di campione.

Myles Borne è ancora campione nordamericano dopo un incontro improvvisato con Ethan Page, talmente improvvisato che entrambi hanno lottato in giacca e cravatta per dare il via ad NXT. Borne ha aperto lo show per festeggiare la vittoria del titolo su Page la settimana scorsa, quando Page è uscito per insultarlo e ha chiesto la rivincita. Page ha chiesto il match, citando il fatto che “ha portato avanti la compagnia negli ultimi due anni” e ha aiutato Borne a uscire dal suo guscio abbastanza da diventare campione. Borne ha detto che avrebbero potuto fare il match quella sera stessa e che avrebbe parlato con il general manager ad interim di NXT Robert Stone, che è sceso dalla rampa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Myles Borne mantiene l’NXT NA Title sconfiggendo per la seconda settimana di fila Ethan Page

Game of Thrones: Ciao Ethan Page. Eccoti Myles BorneQuale protagonista scegliere per questa settimana?Sarebbe facile citare AJ Styles dopo aver ufficializzato una volta per tutto il proprio ritiro...

WWE: Myles Borne è il nuovo NXT North American ChampionIl Main Event della serata di NXT prevedeva il match valevole per il titolo Nord Americano di NXT tra Myles Born e Ethan Page.

