WWE | Elio LeFleur impressiona al debutto ad NXT ma Ethan Page si conferma ancora campione

Nel 2026, NXT si conferma come piattaforma di crescita e rinnovamento, accogliendo numerosi volti nuovi. Durante gli ultimi eventi, Elio LeFleur ha vissuto un debutto che ha suscitato interesse, mentre Ethan Page ha dimostrato ancora una volta la propria solidità come campione. Questi episodi riflettono l’importanza di NXT nel panorama wrestling, offrendo opportunità ai talenti emergenti e consolidando le figure già affermate.

2026 anno delle opportunità ad NXT e anno in cui tanti volti nuovi entreranno e sono già entrati a far parte del roster. Uno di questi volti nuovi o meglio maschera in questo caso, è quello di Elio LeFleur, 27enne luchador francese. Il parigino è apparso in una serie di vignette di presentazione nelle scorse settimane e la scorsa settimana è stato indicato dalla GM Ava come #1 contender al titolo Nordamericano detenuto da Ethan Page. Campione per un motivo. Il match valido per il North American Title è stato l’opener della serata di NXT. Page ha provato subito ad intimidire il suo avversario con qualche giochetto mentale, ma il parigino ha saputo reagire prontamente anche se un po’ di emozione si è vista nelle prime fasi con qualche tentennamento subito colto dal campione che ha così controllato il match nelle prime fasi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

