Biglietti di WrestleMania 42 in saldo | WWE corre ai ripari

La WWE ha deciso di scontare i biglietti di WrestleMania 42 dopo aver registrato un calo nelle vendite, probabilmente a causa della crescente concorrenza di altri eventi sportivi e di intrattenimento. Nei negozi online, numerosi tagliandi sono stati messi in vendita a prezzi ridotti, cercando di attirare più spettatori e riempire lo stadio. La mossa mira a evitare che l’affluenza diminuisca drasticamente, considerando che le vendite si erano già rallentate nelle settimane precedenti.

È stata annunciata una riduzione del 25% sul costo dei tagliandi, valida per l'acquisto entro la mezzanotte del 16 febbraio. L'iniziativa, promossa dall'organizzazione dell'Allegiant Stadium, è accessibile tramite il codice promozionale WINTER e mira a incrementare l'afflusso rispetto alle proiezioni iniziali, offrendo una via immediata per assicurarsi un posto al prezzo agevolato. Secondo WrestleTix, l'organizzazione ha registrato una distribuzione di circa 36.000 tagliandi disponibili per serata, con un ritardo di circa 10.000 unità rispetto al ritmo di WrestleMania 41.