WWE | ufficiale la suddivisione delle due notti di WrestleMania 42

La WWE ha annunciato ufficialmente come sarà articolata la manifestazione WrestleMania 42, con la suddivisione delle due serate. La divisione è stata confermata e riguarda la disposizione degli incontri e degli eventi previsti durante le due notti dell’evento. La card completa è stata resa pubblica, dettagliando le sfide e le esibizioni che si svolgeranno nelle date stabilite. La notizia riguarda esclusivamente la struttura dell’evento e non include altri dettagli o commenti.

La WWE ha finalmente ufficializzato la divisione completa delle due notti di WrestleMania 42, confermando come verrà strutturata la card del più grande evento dell’anno. L’annuncio è arrivato attraverso ESPN, che ha rivelato l’intera lineup tra Night 1 (sabato 18 aprile) e Night 2 (domenica 19 aprile), dando ai fan un quadro definitivo dello show che si terrà all’ Allegiant Stadium di Las Vegas. Night 1 – Sabato (18 aprile). La prima notte sarà guidata dal match per l’Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes vs Randy Orton (Undisputed WWE Championship – Main Event ). Seth Rollins vs Gunther. Drew McIntyre vs Jacob Fatu (Unsanctioned Match). Stephanie Vaquer vs Liv Morgan (Women’s World Championship). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: ufficiale la suddivisione delle due notti di WrestleMania 42 WWE: I Nickelback tornano con la theme song ufficiale di WrestleMania 42Triple H ha annunciato venerdì pomeriggio tramite il proprio profilo Twitter che la nuova canzone dei Nickelback, “Bones For The Crows”, sarà uno dei... WWE: La card di WrestleMania 42 prende forma, almeno due nuovi match in arrivoManca circa un mese a WrestleMania 42 e la card della due giorni targata WWE conta al momento cinque match ufficiali. HOW WWE MESSED UP THE ROAD TO WRESTLEMANIA 42 Temi più discussi: WWE WrestleMania 42: la card, l'orario, dove vederlo e theme song ufficiale; Il wrestling come non lo abbiamo mai visto: la WWE su Netflix è una rivoluzione che aspettavamo da anni; Il CCO della WWE Triple H conferma importanti novità su WrestleMania 42. Il CCO della WWE Triple H conferma importanti novità su WrestleMania 42Triple H sposta la rivelazione del match di WrestleMania 42 su ESPN, segnando un audace cambiamento di strategia per la WWE nel mondo mainstream. worldwrestling.it Triple H conferma un altro grande incontro per WWE WrestleMania 42Triple H conferma un nuovo match per WrestleMania 42 della WWE, intensificando le rivalità mentre il percorso verso l'evento si fa sempre più acceso. worldwrestling.it ecco la card di WRESTLEMANIA 41 - NIGHT ONE che vedremo in diretta su @netflixit sabato 18 aprile a partire dalla mezzanotte, con commento in italiano - facebook.com facebook