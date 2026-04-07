WWE | ufficiale la suddivisione delle due notti di WrestleMania 42

Da zonawrestling.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE ha annunciato ufficialmente come sarà articolata la manifestazione WrestleMania 42, con la suddivisione delle due serate. La divisione è stata confermata e riguarda la disposizione degli incontri e degli eventi previsti durante le due notti dell’evento. La card completa è stata resa pubblica, dettagliando le sfide e le esibizioni che si svolgeranno nelle date stabilite. La notizia riguarda esclusivamente la struttura dell’evento e non include altri dettagli o commenti.

La WWE ha finalmente ufficializzato la divisione completa delle due notti di WrestleMania 42, confermando come verrà strutturata la card del più grande evento dell’anno. L’annuncio è arrivato attraverso ESPN, che ha rivelato l’intera lineup tra Night 1 (sabato 18 aprile) e Night 2 (domenica 19 aprile), dando ai fan un quadro definitivo dello show che si terrà all’ Allegiant Stadium di Las Vegas. Night 1 – Sabato (18 aprile). La prima notte sarà guidata dal match per l’Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes vs Randy Orton (Undisputed WWE Championship – Main Event ). Seth Rollins vs Gunther. Drew McIntyre vs Jacob Fatu (Unsanctioned Match). Stephanie Vaquer vs Liv Morgan (Women’s World Championship). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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