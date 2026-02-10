La WWE piange Jim Shank, un uomo che ha lavorato per anni dietro le quinte. La sua morte, avvenuta la settimana scorsa a causa di un cancro al colon-retto, ha colpito molti nel mondo dello sport. Triple H e CM Punk hanno espresso il loro cordoglio, ricordando con affetto il contributo di Shank alla famiglia WWE. La notizia ha provocato dolore tra colleghi e fan, che lo ricordano come una figura di grande dedizione e semplicità.

Jim Shank, un amato e storico dipendente della produzione WWE, è morto la scorsa settimana dopo una battaglia contro il cancro al colon-retto, e diversi membri del roster e della dirigenza della WWE gli hanno reso omaggio lunedì. “WWE Raw” è stato interrotto con una grafica in ricordo di Shank, che ha lavorato per la WWE per oltre 26 anni, secondo PWInsider. Lunedì Paul “Triple H” Levesque ha pubblicato su X (ex Twitter) la grafica andata in onda dopo “Raw”. Ha scritto che Shank era “una presenza fissa nel backstage e un compagno di squadra incredibile”, e che contribuiva a “creare la magia” durante gli show della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H e CM Punk sulla tragica scomparsa di Jim Shank

CM Punk commenta la scelta di Roman Reigns di affrontarlo a WrestleMania 42.

A 47 anni, CM Punk si presenta ancora sul ring, e questa volta non come un giovane talento emergente, ma come un veterano che non ha intenzione di mollare.

