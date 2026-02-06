CM Punk chiarisce | Non ho rancore verso Roman Reigns

CM Punk rompe il silenzio e dice di non avere rancore verso Roman Reigns. L’ex campione del mondo ha confermato di non nutrire rancori e si prepara a difendere il titolo nel grande evento di WrestleMania 42. La sfida tra lui e Reigns si fa sempre più interessante, mentre i fan attendono con trepidazione il match che promette grandi emozioni.

Un confronto di grande richiamo prende forma nell'immaginario di WrestleMania 42: CM Punk difenderà il World Heavyweight Championship dall'avversario che emergerà dalla Royal Rumble, un antagonista identificato come Roman Reigns. Dietro a questa sfida si raccontano dinamiche di testa e di campo, con l'obiettivo di offrire uno scontro intenso tra due figure di spicco della scena, capace di muovere l'inerzia dell'arena e gli umori del pubblico. La definizione del main event prevede Punk in difesa contro il vincitore della Royal Rumble, che risulta essere Roman Reigns. Reigns ha chiarito su Raw di aver scelto Punk per motivi di ostilità personale, mentre Punk ha rivelato di non nutrire sentimenti analogo nei confronti del rivale.

