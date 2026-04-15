WTA Stoccarda | Lys abbatte Badosa Muchova e Alexandrova volano

Mercoledì 15 aprile 2026 si sono disputate le partite di secondo turno del WTA 500 di Stoccarda, torneo sulla terra rossa. Tra i risultati principali, Lys ha sconfitto Badosa, mentre Muchova e Alexandrova sono avanzate grazie alle vittorie ottenute negli incontri di giornata. La competizione continua con le partite delle prossime giornate, che vedranno affrontarsi altre giocatrici di rilievo nel circuito femminile.

La terra rossa di Stoccarda si scalda con i primi colpi decisivi del WTA 500. Mercoledì 15 aprile 2026, la seconda giornata di competizioni ha protagoniste esordimenti importanti e qualche sorpresa inaspettata nel primo turno del torneo tedesco. Muchova e Alexandrova dominano il rettangolo rosso. Karolina Muchova ha iniziato il suo percorso in Germania con estrema precisione. La testa di serie numero sette ceca ha imposto il proprio ritmo contro Aliaksandra Sasnovich, chiudendo l’incontro con un doppio set da 6-2 e 6-4. Questo successo mette la Muchova direttamente sulla via dello scontro con la belga Elise Mertens, la quale ha già superato la locale Ella Seidel con un punteggio di 6-3 6-4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WTA Stoccarda: Lys abbatte Badosa, Muchova e Alexandrova volano Leggi anche: WTA Stoccarda 2026, esordio vincente di Muchova. Avanti Alexandrova, eliminata Badosa WTA Doha 2026, Mboko sfida Muchova per il titoloIl torneo WTA di Doha torna in campo per il penultimo atto, è il momento delle semifinali.