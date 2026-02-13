wta doha 2026 mboko sfida muchova per il titolo

Victoria Mboko ha deciso di sfidare Karolina Muchova nelle semifinali di Doha 2026 dopo aver battuto una favorita nel turno precedente, dimostrando grande determinazione. La giovane canadese, 18 anni, ha superato la settima testa di serie con un risultato sorprendente, conquistando così un posto tra le ultime quattro del torneo. La partita di domani darà loro la possibilità di contendere il titolo nel primo torneo 1000 della stagione, che si gioca sulla superficie dura del Qatar.

Il torneo WTA di Doha torna in campo per il penultimo atto, è il momento delle semifinali. Saranno la canadese Victoria Mboko, decima favorita del tabellone, e la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero quattordici, a giocarsi, nella finale di domani, il titolo nel primo 1000 stagionale. Nel primo incontro di giornata Victoria Mboko, testa di serie numero 10, piega la lettone Jelena Ostapenko 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti. La canadese, dopo aver incassato il break in apertura, recupera il servizio nel quarto gioco, impatta sul 2-2 ed esce alla distanza. Mboko, al termine di un combattuto ottavo gioco, sfrutta la seconda occasione per strappare nuovamente il servizio alla rivale e chiude i conti sul 6-3 alla seconda possibilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono giocate le ultime partite dei quarti di finale a Doha.

La prima giornata del torneo WTA 1000 di Doha si apre con un debutto positivo per Mboko, che vince la sua partita.

