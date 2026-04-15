WTA Rouen 2026 Kostyuk e Boulter ai quarti di finale Eliminate tutte le francesi

Al torneo WTA 250 di Rouen, le prime giocatrici si sono qualificate per i quarti di finale, mentre tutte le tenniste francesi sono state eliminate. La giornata ha anche visto completare il quadro del primo turno, con alcuni incontri che si sono conclusi e altri ancora in corso. I quarti di finale si svolgeranno nei prossimi giorni, promettendo partite interessanti tra le migliori giocatrici del torneo.

Si sono delineati i primi quarti di finale nel torneo WTA 250 di Rouen. Una giornata che ha visto anche completarsi il tabellone per quanto riguarda le sfide del primo turno. Ai quarti si è qualificata l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero uno, che ha recuperato un set di svantaggio contro l’americana Caty McNally, battuta con il punteggio di 2-6 6-2 6-1. Adesso nei quarti di finale la numero 28 del mondo se la vedrà con l’americana Ann Li. La testa di serie numero cinque ha superato nel suo match di secondo l’uzbeka Kamilla Rakhimova in rimonta con il punteggio di 4-6 6-2 6-3. Ai quarti ci va anche la britannica Katie Boulter, che elimina la rumena Jaqueline Cristian, testa di serie numero tre, vincendo in tre set per 7-6 4-6 6-1 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rouen 2026, Kostyuk e Boulter ai quarti di finale. Eliminate tutte le francesi Notizie correlate Leggi anche: WTA Ostrava 2026, Katie Boulter e Diane Parry approdano ai quarti di finale. Eliminata Arango Leggi anche: WTA Rouen 2026, Boulter e Li vincono all’esordio, eliminata Stephens Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: WTA Rouen 2026, Kostyuk e Boulter ai quarti di finale. Eliminate tutte le francesi; Tabellone WTA Rouen 2026: Kostyuk e Cirstea partono come favorite; Live Marta Kostyuk - Caty McNally - Rouen Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 15/04/2026; WTA Rouen: Cocciaretto settima testa di serie. Kostyuk guida il seeding davanti a Cirstea. WTA Rouen 2026, Cocciaretto vince all’esordio. Avanti anche Kostyuk e BaptisteProseguono i match di primo turno nel WTA di Rouen. Oggi c'era l'esordio sulla terra rossa francese di Elisabetta Cocciaretto e l'italiana non ha deluso ... oasport.it WTA Rouen: Cristian salva quattro match point. Facile Kostyuk, Baptiste rischiaNessun problema per la n. 1 Marta Kostyuk. Jacqueline Cristian sopravvive alla wild card Rakotomanga Rajaonah. Jessika Ponchet (nota per il suo bizzarro rovescio) serve inutilmente per il match contro ... ubitennis.com Rouen ( Normandia ) facebook WTA Rouen: Cristian salva quattro match point. Facile Kostyuk, Baptiste rischia x.com