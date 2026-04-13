WTA Rouen 2026 Boulter e Li vincono all’esordio eliminata Stephens

Al via il torneo WTA di Rouen 2026, con le prime partite andate in scena sui campi in terra rossa. La britannica Katie Boulter ha ottenuto una vittoria facile contro l’uzbeka Maria Timofeeva, imponendosi con due set a zero in circa un’ora e mezza. Nel frattempo, la cinese Li ha conquistato il suo match di esordio, mentre l’americana Stephens è stata eliminata dopo aver perso il suo incontro.

Si è alzato il sipario sul WTA di Rouen. Sulla terra rossa francese buona la prima per la britannica Katie Boulter, che ha superato agevolmente con un duplice 6-2 l’uzbeka Maria Timofeeva in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nel prossimo turno Boulter affronterà la vincente del match tra la rumena Cristian, testa di serie numero tre, e la francese Rakotomanga Rajaonah. Fuori Timofeeva, ma il tennis uzbeko può comunque festeggiare la vittoria di Kamilla Rakhimova. L’ex tennista russa (ha ricevuto la naturalizzazione in questa stagione) ha superato l’americana Elvina Kalieva per 6-3 7-6 e se la vedrà ora con un’altra statunitense, Ann Li, numero cinque del seeding, che ha battuto l’australiana Daria Kasatkina in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 6-4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Rouen 2026, Boulter e Li vincono all’esordio, eliminata Stephens Leggi anche: WTA Ostrava 2026, Katie Boulter e Diane Parry approdano ai quarti di finale. Eliminata Arango WTA Linz 2026, Stephens affronterà Andreeva. Buon esordio di Galfi e RuseSi è alzato il sipario sul tabellone principale del WTA di Linz con le primissime sfide del primo turno. Argomenti più discussi: Live Maria Timofeeva - Katie Boulter - Rouen Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 13/04/2026; Maria Timofeeva v Katie Boulter LIVE 13/04/2026 | Tennis; Tabellone WTA Rouen 2026: Cocciaretto dalla parte di Cristian e Cirstea; Pronostico Elsa Jacquemot - Katie Boulter - Quote & Statistiche - 13 aprile 2026, WTA Rouen, WTA. WTA Rouen: Cocciaretto settima testa di serie. Kostyuk guida il seeding davanti a Cirstea x.com A Rouen per l'Italia c'è Elisabetta Cocciaretto, che esordirà con una qualificata. Assente la campionessa in carica Elina Svitolina - facebook.com facebook