WTA Ostrava 2026 Katie Boulter e Diane Parry approdano ai quarti di finale Eliminata Arango

Questa mattina si sono giocati gli ottavi di finale del torneo WTA250 di Ostrava. Katie Boulter e Diane Parry hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale, mentre Camila Arango è stata eliminata. La giornata è stata caratterizzata da partite intense sul veloce indoor della città ceca.

Giornata di ottavi di finale sul veloce indoor di Ostrava. Nel torneo WTA250 ceco si è definito il quadro delle qualificate ai quarti. Da questo punto di vista, Katie Boulter ha convinto nello scontro con la svizzera Viktorija Golubic (n.89 del ranking). La britannica ha fatto valere la sua solidità, regolando l’elvetica con lo score di 6-2 6-2. La britannica (n.120 del mondo) giocherà il prossimo turno contro la ceca Linda Fruhvirtova (n.121 del mondo), uscita vittoriosa della sfida contro la slovacca Rebecca Sramkova (n.81 del ranking) con lo score di 6-3 6-1. Un dominio quello della padrona di casa, che quindi se la vedrà con la tennista del Regno Unito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Ostrava 2026, Katie Boulter e Diane Parry approdano ai quarti di finale. Eliminata Arango Approfondimenti su WTA Ostrava WTA Auckland 2026, Svitolina, Eala e Linette approdano ai quarti di finale Al WTA di Auckland 2026, si delineano i quarti di finale con l’ottava giornata dedicata agli incontri degli ottavi di finale nella parte alta del tabellone. Tabellone WTA Ostrava 2026: Maria e Arango al via, occhi su Bartunkova La WTA torna all’Ostrava Arena dopo oltre tre anni con un torneo WTA 250. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su WTA Ostrava Argomenti discussi: Tabellone WTA Ostrava 2026: Maria e Arango al via, occhi su Bartunkova; WTA Ostrava, il tabellone: Maria e Arango prime teste di serie, c’è anche Boulter; WTA 250 Ostrava 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 3 febbraio; La WTA lancia un esplosivo comunicato a sostegno delle tenniste nel reclamo di privacy. WTA 250 Ostrava 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 3 febbraioIl programma, gli orari e l'ordine di gioco della terza giornata del tabellone principale del WTA 250 di Ostrava ... spaziotennis.com Tabellone WTA Ostrava 2026: Maria e Arango al via, occhi su BartunkovaLa WTA ritorna alla Ostrava Arena oltre tre anni dopo l'ultima volta, e lo fa con un WTA 250 che riunisce parecchio talento giovane ceco assieme a ... oasport.it Se questa sera la vostra amica vi dirà che gli uomini sono tutti uguali, voi parlatele di Alex de Minaur L’australiano ha dedicato la sua vittoria su Tiafoe a Katie Boulter, collega tennista e, cosa più importante, promessa sposa facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.