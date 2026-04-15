WSJ | Nato pronta al piano B senza Usa sarà a trazione europea

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’Europa starebbe valutando un piano di riserva per la NATO nel caso in cui gli Stati Uniti decidano di ridurre il loro impegno o di uscire dall’alleanza. La strategia prevederebbe un rafforzamento delle capacità europee e una maggiore autonomia nel coordinamento delle difese, nel tentativo di mantenere la stabilità senza l’apporto completo degli Stati Uniti. La questione sarebbe al centro di discussioni tra i paesi europei coinvolti.

L’Europa starebbe preparando dietro le quinte un piano di riserva per la Nato, nel caso in cui Trump decidesse di ritirare gli Stati Uniti dall’alleanza o di ridurne il sostegno. Lo ha rivelato in esclusiva il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano americano, l’idea sarebbe quella di rendere l’alleanza molto più guidata dall’Europa — fino a definirla una “Nato europea” — in modo che il continente possa comunque avere modo di difendersi senza fare affidamento quasi esclusivamente sul gigante americano. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - WSJ: “Nato pronta al piano B senza Usa, sarà a trazione europea” Difesa europea, Tajani: “Va rafforzata la difesa europea, ma nella Nato e con gli Usa”“Dobbiamo fare di tutto per tenere unite le due facce dell’Occidente che sono anche i due pilastri della Nato. Leggi anche: Una protezione nucleare in Europa a trazione francese. Berlino tratta con Parigi ma Merz precisa: “Non sarà una alternativa alla Nato”