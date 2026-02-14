La Francia ha deciso di rafforzare la sua presenza militare in Europa, inviando jet Rafale con testate nucleari a diversi paesi del continente. Berlino sta negoziando con Parigi, ma il ministro della Difesa tedesco Merz chiarisce che questa mossa non sostituirà la NATO. I velivoli francesi saranno schierati in Germania, Polonia, Danimarca, nei Paesi Baltici e in Svezia, portando in Europa una nuova forma di protezione nucleare.

Una protezione di marca francese. Jet Rafale dotati di testate atomiche da schierare in Germania, Polonia, Danimarca, Paesi Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania) e Svezia. “Ho avviato colloqui riservati con il presidente francese sulla deterrenza nucleare europea”, ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco; l’obiettivo, per Berlino, è evitare la nascita di “zone con livelli diversi di sicurezza all’interno dell’Europa”. Merz comunque precisa: non si tratterebbe di una attività alternativa, ma di una protezione “aggiuntiva” a quella di marca Nato. Un contesto nuovo per l’Europa, sulla base dei cambiamenti imposti dall’ America di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una protezione nucleare in Europa a trazione francese. Berlino tratta con Parigi ma Merz precisa: "Non sarà una alternativa alla Nato"

Durante una visita a Berlino, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l’Ucraina è disposta a rinunciare all’ingresso nella Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Stati Uniti e partner europei.

La visita di Meloni e Merz a Roma e Berlino ha segnato un passo importante per l’Europa.

