Wp ' il Pentagono invia altri 10 mila soldati Usa in Medio Oriente'

Il Pentagono ha annunciato l'invio di ulteriori 10.000 soldati statunitensi in Medio Oriente nei prossimi giorni. La decisione arriva mentre il governo sta esercitando pressione sull'Iran, con l’obiettivo di raggiungere un accordo che possa mettere fine alle tensioni nella regione. La presenza militare statunitense si aggiunge a quella già presente, in un momento caratterizzato da alti livelli di mobilitazione e preoccupazioni geopolitiche.

Il Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre il governo Trump cerca di fare pressione sull' Iran per un accordo che metta fine al conflitto. Lo scrive il Washington Post citando funzionari Usa. Le forze in arrivo nella regione includono circa 6.000 soldati a bordo della portaerei Uss George H.W. Bush e diverse navi da guerra di scorta, hanno dichiarato funzionari attuali ed ex che hanno parlato sotto anonimato. Altri 4.200 soldati, appartenenti al Boxer Amphibious Ready Group e alla task force dei Marines imbarcata, l'11th Marine Expeditionary Unit, dovrebbero arrivare a fine mese. I rinforzi militari dovrebbero unirsi alle navi da guerra già presenti in Medio Oriente proprio mentre si avvicina la scadenza del cessate il fuoco di due settimane, il 22 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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