Green Economy Festival 2026 | a Parma dal 17 al 19 aprile
Nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale si è tenuta oggi una conferenza stampa dedicata alla presentazione della sedicesima edizione del Green Economy Festival, che si svolgerà a Parma dal 17 al 19 aprile 2026. La manifestazione prevede anche un’anteprima del Tour delle Fabbriche. La data dell’evento e le attività previste sono state comunicate ufficialmente alle autorità e agli organizzatori.
Imprese, scienziati e protagonisti del dibattito internazionale per immaginare “Il mondo tra 20 anni”. Tra gli ospiti Joshua Angrist, premio Nobel per l’Economia 2021, Federico Faggin, Maria Chiara Carrozza, Vito Mancuso e Don Dante Carraro. Attesi anche Antonio Marcegaglia, Francesco Mutti e Giorgio Gori Questa edizione avrà come tema centrale “Il mondo tra 20 anni. Progettare prodotti e servizi per un pianeta a risorse limitate”, un'occasione unica di riflessione e confronto sulle sfide globali della sostenibilità, dell'innovazione e delle politiche economiche per il futuro. Il Festival rappresenta uno degli appuntamenti più importanti in Italia per promuovere il dialogo tra imprese, scienziati, istituzioni e società civile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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