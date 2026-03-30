Green Economy Festival 2026 | a Parma dal 17 al 19 aprile

Nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale si è tenuta oggi una conferenza stampa dedicata alla presentazione della sedicesima edizione del Green Economy Festival, che si svolgerà a Parma dal 17 al 19 aprile 2026. La manifestazione prevede anche un’anteprima del Tour delle Fabbriche. La data dell’evento e le attività previste sono state comunicate ufficialmente alle autorità e agli organizzatori.