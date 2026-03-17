Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini hanno visitato la Casa Circondariale di Monza, incontrando i detenuti presenti. Durante l'incontro, si sono confrontati sul significato del tempo, sugli errori commessi e sulle opportunità di cambiare il proprio cammino. L'iniziativa ha visto la partecipazione di persone detenute, che hanno ascoltato le testimonianze e condiviso le proprie esperienze.

Un confronto diretto sul valore del tempo, sugli errori e sulle possibilità di riscrivere il proprio percorso. Sono questi i temi su cui si è sviluppato il terzo appuntamento di Free For Music, il laboratorio musicale promosso e finanziato da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, che coinvolge i detenuti della Casa Circondariale Sanquirico di Monza in un progetto di scrittura, produzione e formazione musicale. Dopo i primi incontri che nei mesi scorsi hanno portato all’interno dell’istituto artisti come Lazza e Fedez, l’iniziativa è proseguita con un nuovo momento di confronto che ha coinvolto Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini – questi ultimi due colleghi a Radio 105, dove insieme a Daniele Battaglia conducono il programma “105 Take Away”, tra le trasmissioni più seguite della fascia pomeridiana. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini incontrano i detenuti della Casa Circondariale di Monza

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