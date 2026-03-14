Windows 11 | aggiornamento blocca C | su Samsung

Un aggiornamento di sicurezza di Windows 11 rilasciato a febbraio ha causato il blocco dell’unità C: su alcuni notebook Samsung, impedendo l’avvio di programmi essenziali come Outlook e i browser web. Gli utenti interessati segnalano che l’accesso al disco di sistema viene limitato, creando problemi nelle operazioni quotidiane e nell’utilizzo di applicazioni fondamentali. La questione riguarda specificamente dispositivi Samsung coinvolti nel recente aggiornamento.

Un aggiornamento di sicurezza rilasciato a febbraio ha bloccato l’accesso all’unità C: su specifici notebook Samsung, impedendo l’avvio di applicazioni critiche come Outlook e i browser web. Microsoft ha confermato il difetto legato alla versione 25H2 di Windows 11, coinvolgendo dispositivi in diversi paesi tra cui Brasile e Corea del Sud. L’impossibilità di accedere ai file di sistema o eseguire attività amministrative sta creando un blocco operativo immediato per gli utenti colpiti, rendendo necessario un intervento rapido per ripristinare la funzionalità base del computer. La situazione richiede attenzione immediata poiché le operazioni di routine diventano impossibili senza elevate permessi che non possono essere ottenuti a causa dell’errore di autorizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Windows 11: aggiornamento blocca C: su Samsung Articoli correlati Leggi anche: Outlook bloccato su Windows 11? Microsoft corre ai ripari con un aggiornamento urgente Windows 11 aggiornamento porta la condivisione audio bluetooth le e auracastQuesto aggiornamento di Windows 11 integra la tecnologia bluetooth le audio con nuove funzionalità auracast e migliora la condivisione sonora tra... Windows 11 25h2 | Aggiornamenti non riusciti - (KB5070773) su Windows update - tutorial Aggiornamenti e contenuti dedicati a Windows 11 aggiornamento blocca C su... Temi più discussi: Troppa pubblicità su Windows 11? ci pensa AdGuard con SockFilter; NVIDIA GeForce, arriva l'hotfix che corregge i problemi degli ultimi driver; Aggiornamenti Windows senza riavvio: hotpatching attivo di default; Riparare l'errore PC non avviato correttamente su Windows. L'aggiornamento KB5079473 di Windows 11 causa BSOD e blocchi per alcuni utentiGli utenti di Windows 11 segnalano crash, blocchi, BSOD e installazioni fallite dopo l'aggiornamento KB5079473, ma Microsoft non elenca ancora alcun problema noto per l'aggiornamento di marzo 2026. notebookcheck.it Windows 11 25H2: bug impedisce accesso all'unità C:Un bug introdotto dall'aggiornamento KB5077181 di febbraio per Windows 11 25H2/24H2 impedisce l'accesso all'unità C: su alcuni notebook di Samsung. msn.com Microsoft è pronta ad introdurre su Windows 11 la Modalità Xbox, una nuova esperienza a schermo intero che renderà contenti i fan PC. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook #Exploited #Google: nuovo aggiornamento di #Chrome per Windows, Mac e Linux corregge due vulnerabilità con gravità “alta” Rischio: Tipologia: Arbitrary Code Execution Security Restrictions Bypass acn.gov.it/portale/w/riso… Aggiornamenti x.com