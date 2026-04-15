La truffa del finto aggiornamento per Windows 11 | un clic e spariscono password e dati bancari

Un falso aggiornamento di Windows 11 si presenta come un normale messaggio di sistema, ma in realtà contiene un malware progettato per infettare il computer. Una volta installato, il software malevolo può accedere e copiare password e dati bancari dell’utente. Questa truffa sfrutta la fiducia nei messaggi di aggiornamento di Windows, inducendo le vittime a cliccare senza sospetti. Gli esperti avvisano di prestare attenzione a eventuali segnali sospetti durante le operazioni di aggiornamento.

Un finto aggiornamento di Windows 11 nasconde un malware sofisticato capace di rubare password e credenziali bancarie. Il malware è mimetizzato in un pacchetto di dati apparentemente sicuro ed è capace di elude molti sistemi antivirus.🔗 Leggi su Fanpage.it

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