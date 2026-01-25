Negli ultimi tempi, molte persone hanno ricevuto email fraudolente che sembrano provenire da PagoPa, con l’obiettivo di ingannarle e sottrarre denaro. Questa crescente truffa dell’autovelox sfrutta tecniche di phishing sempre più sofisticate, inducendo i destinatari a fornire dati personali o a cliccare su link dannosi. È importante riconoscere i segnali di queste comunicazioni ingannevoli per proteggersi e prevenire eventuali perdite finanziarie.

Una nuova ondata di phishing sta colpendo le caselle email di migliaia di italiani, con un messaggio che imita in modo sempre più convincente le comunicazioni ufficiali del servizio PagoPa. L’oggetto è una presunta multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox: "Gentile utente, il nostro sistema ha rilevato la presenza di una posizione ancora aperta. Si tratta di una contestazione per eccesso di velocità rilevata automaticamente". Il testo della mail appare particolarmente insidioso. Riporta un codice di contestazione realistico, la data della violazione, la velocità "superiore al limite consentito", il riferimento a un "radar automatico omologato" e un importo "attuale" di 198 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La truffa dell'autovelox: come ti svuotano il conto corrente

La truffa dell’autostrada: basta un click e ti svuotano il conto. A cosa fare attenzioneNegli ultimi giorni si sta diffondendo una nuova truffa informatica che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia, ingannando gli automobilisti e sottraendo dati personali e denaro con un semplice click.

La truffa del pedaggio “fantasma” dell’autostrada: un click e ti svuotano il contoNegli ultimi tempi si diffondono truffe sempre più elaborate legate ai pedaggi autostradali

