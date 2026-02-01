Una nuova truffa si diffonde in tutta Italia. I ladri usano dispositivi per svuotare i conti correnti senza che le vittime si accorgano, semplicemente avvicinando il Pos alle loro tasche. Residenti e turisti, spesso ignari, rischiano di perdere soldi senza nemmeno rendersi conto di essere stati colpiti. La tecnica si sta diffondendo nelle zone più affollate e mette in allarme chi si muove con carte contactless.

Un nuovo fronte del borseggio tecnologico sta emergendo nelle strade più affollate, colpendo residenti e turisti senza contatto fisico e senza che le vittime se ne accorgano nell’immediato. A Napoli (provincia di Napoli) si moltiplicano le segnalazioni di furti con Pos portatile, una tecnica silenziosa che sfrutta i pagamenti contactless e che sta attirando l’attenzione degli investigatori per le dimensioni potenzialmente molto più ampie del fenomeno. La dinamica è subdola e si consuma in pochi secondi, spesso su bus affollati, in metropolitana o lungo le strade più frequentate. Chi subisce il furto non avverte spinte né sfioramenti e continua a camminare ignaro, finché non arriva una notifica bancaria che segnala un pagamento mai autorizzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Furti con il Pos in tasca, in Italia spopola la nuova truffa: “Ti svuotano il conto senza toccarti”

Approfondimenti su Furti Pos

A Napoli cresce il fenomeno dei furti con il Pos in tasca.

Una nuova truffa digitale sta mettendo in allerta gli automobilisti italiani sulle autostrade.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Furti Pos

Furti con il Pos in tasca, in Italia spopola la nuova truffa: Ti svuotano il conto senza toccartiUn nuovo fronte del borseggio tecnologico sta emergendo nelle strade più affollate, colpendo residenti e turisti senza contatto fisico e senza che le vittime ... thesocialpost.it

I furti col Pos in tasca, così svuotano i conti senza toccarti. I casi per strada a Napoli: quanto riescono a incassare e come difendersiPiù esposte le carte nei portafogli dei cellulari, secondo gli inquirenti. I furti denunciati tra residenti e turisti e il sospetto che si tratti di un fenomeno «molto più ampio» ... open.online

Più esposte le carte nei portafogli dei cellulari, secondo gli inquirenti. I furti denunciati tra residenti e turisti e il sospetto che si tratti di un fenomeno «molto più ampio» - facebook.com facebook