Furti con il Pos in tasca in Italia spopola la nuova truffa | Ti svuotano il conto senza toccarti
Una nuova truffa si diffonde in tutta Italia. I ladri usano dispositivi per svuotare i conti correnti senza che le vittime si accorgano, semplicemente avvicinando il Pos alle loro tasche. Residenti e turisti, spesso ignari, rischiano di perdere soldi senza nemmeno rendersi conto di essere stati colpiti. La tecnica si sta diffondendo nelle zone più affollate e mette in allarme chi si muove con carte contactless.
Un nuovo fronte del borseggio tecnologico sta emergendo nelle strade più affollate, colpendo residenti e turisti senza contatto fisico e senza che le vittime se ne accorgano nell’immediato. A Napoli (provincia di Napoli) si moltiplicano le segnalazioni di furti con Pos portatile, una tecnica silenziosa che sfrutta i pagamenti contactless e che sta attirando l’attenzione degli investigatori per le dimensioni potenzialmente molto più ampie del fenomeno. La dinamica è subdola e si consuma in pochi secondi, spesso su bus affollati, in metropolitana o lungo le strade più frequentate. Chi subisce il furto non avverte spinte né sfioramenti e continua a camminare ignaro, finché non arriva una notifica bancaria che segnala un pagamento mai autorizzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
I furti col Pos in tasca, così svuotano i conti senza toccarti. I casi per strada a Napoli: quanto riescono a incassare e come difendersi
A Napoli cresce il fenomeno dei furti con il Pos in tasca.
“Così ti svuotano il conto”. Nuova truffa in Italia, succede in autostrada: come difendersi
Una nuova truffa digitale sta mettendo in allerta gli automobilisti italiani sulle autostrade.
