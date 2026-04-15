Whisky guerriero di Saione | passeggiata tranquilla diventa incubo tra pitbull sciolti e padroni fantasma

Una tranquilla passeggiata serale nella zona Saione si è trasformata in una situazione spiacevole. Un uomo si stava recando a piedi tra via Tanaro e via Adige quando è stato affrontato da due pitbull sciolti senza guinzaglio e con i padroni assenti. L’episodio si è verificato intorno alle otto di sera e ha attirato l’attenzione di chi si trovava nella zona.

AREZZO – Oh ragazzi, qui si va di fori di testa davvero. Doveva essere la solita passeggiatina della sera, ore otto spaccate, zona Saione, tra via Tanaro e via Adige. Una cosa tranquilla, di quelle che fai senza pensieri. E invece. zac! In un attimo succede il patatrac. La vicenda è stata raccontata in un post pubblicato su Facebook da Maria Chiara, che ha condiviso la storia del piccolo Whisky. A raccontalla è Whisky, un cagnolino piccino ma con un cuore grosso così, che ora si definisce – giustamente – un guerriero. Era insieme al su’ babbo, tutto sereno, quando da dietro un angolo sbucano due pitbull marroni, sciolti come se nulla fosse. Senza guinzaglio, senza uno straccio di controllo.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Whisky, guerriero di Saione: passeggiata tranquilla diventa incubo tra pitbull sciolti e padroni fantasma Notizie correlate La passeggiata con la babysitter diventa un incubo per due bambiniDoveva essere una normale passeggiata assieme alla propria babysitter, è diventato un momento che due bambini entrambi di 11 anni difficilmente... Leggi anche: Saione ‘un è più Saione: spaccio, monopattini e cittadini ‘incavolati neri