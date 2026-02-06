La passeggiata con la babysitter diventa un incubo per due bambini

Due bambini di 11 anni hanno vissuto un pomeriggio che ricorderanno a lungo. Quello che doveva essere una semplice passeggiata con la babysitter si è trasformato in un incubo. I piccoli sono stati coinvolti in una situazione improvvisa e spaventosa, che li ha lasciati sotto shock. La polizia sta ora indagando su quanto accaduto.

Doveva essere una normale passeggiata assieme alla propria babysitter, è diventato un momento che due bambini entrambi di 11 anni difficilmente dimenticheranno. Per questa vicenda, nei guai è finita una 27enne, denunciata dai carabinieri di Merano per abbandono di minori.

