Wheelchair Rugby Catania | a Verona arrivano segnali di crescita nella seconda tappa del campionato

Il Wheelchair Rugby Catania ha partecipato alla seconda tappa del Campionato Italiano di Rugby in Carrozzina a Verona. Si tratta della seconda trasferta della squadra in questa stagione. La competizione si è svolta nella città veneta, coinvolgendo diverse formazioni italiane. La squadra etnea ha affrontato le sfide sul campo, portando avanti il proprio percorso nel campionato nazionale.

Seconda trasferta stagionale per il Wheelchair Rugby Catania, impegnato nella tappa di Verona del Campionato Italiano di Rugby in Carrozzina. Nonostante i risultati non abbiano premiato la squadra, il bilancio del weekend racconta una realtà diversa: quella di un gruppo in costante crescita, tecnica e mentale. La formazione etnea della ASD All Sporting, guidata dal presidente Antonino Maugeri e allenata da Giuseppe Seminara, è scesa in campo nella palestra “Aldo Moro” di Bussolengo affrontando due avversari di alto livello. Le partite: risultati severi, ma segnali positivi. Sabato 11 aprile il debutto contro il Padova Rugby, 18 volte campione d’Italia e allenato dal CT della Nazionale Franco Tessari.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wheelchair Rugby Catania: a Verona arrivano segnali di crescita nella seconda tappa del campionato Notizie correlate Wheelchair Rugby Catania prime mete e segnali incoraggianti all’esordio in Serie AUn debutto atteso a lungo, costruito tra sacrifici, ostacoli, entusiasmo e tanta determinazione. Leggi anche: Wheelchair Rugby Catania, oggi si fa sul serio: debutto storico nel campionato nazionale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Wheelchair Rugby Catania, da oggi la seconda tappa a Verona; Wheelchair Rugby Catania, missione Verona, gli etnei sfidano i campioni d’Italia; A Verona la seconda tappa del Campionato Italiano di Rugby in Carrozzina; Conclusa la seconda tappa del Campionato Italiano di Rugby in Carrozzina. Wheelchair rugby Catania: da oggi la seconda tappaNuova tappa per il girone A del campionato nazionale di rugby in carrozzina, nuove ... msn.com Wheelchair Rugby Catania, niente PalaCatania: la palla ovale in carrozzina cerca casaUn progetto ambizioso, folle per certi versi, quello di portare il rugby in carrozzina, wheelchair rugby in lingua inglese, a Catania. La prima, e ancora oggi unica, realtà del genere a sud di Roma ... strettoweb.com Wheelchair Rugby Catania: Il team di coach Seminara in viaggio verso Verona. Sabato la gara contro Padova, domenica contro Roma Nuova tappa per il girone A del campionato nazionale di rugby in carrozzina, nuove sfide per il team Wheelchair Rugby Cat facebook