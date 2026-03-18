Wheelchair Rugby Catania prime mete e segnali incoraggianti all’esordio in Serie A

Il team di Wheelchair Rugby di Catania ha fatto il suo debutto in Serie A, portando a casa le prime mete e segnali di crescita. La squadra, formata da atleti che si sono allenati duramente, ha affrontato con entusiasmo e impegno la prima partita del campionato, ottenendo risultati che fanno ben sperare per le tappe future. L'esordio si è concluso con un punteggio positivo, lasciando spazio a ulteriori sviluppi.

Un debutto atteso a lungo, costruito tra sacrifici, ostacoli, entusiasmo e tanta determinazione. Per il Wheelchair Rugby Catania della ASD All Sporting, il weekend di Padova ha rappresentato molto più di una semplice prima uscita stagionale: è stato l’inizio concreto di un percorso storico nella massima serie del rugby in carrozzina italiano. Nella palestra dell’Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolò, il team etneo guidato da coach Giuseppe Seminara ha infatti preso parte alla prima tappa del 19° Campionato Nazionale di Rugby in Carrozzina, confrontandosi subito con due avversarie di alto livello e accumulando esperienza preziosa in una categoria che richiede intensità, lucidità e grande compattezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Wheelchair Rugby Catania prime mete e segnali incoraggianti all’esordio in Serie A Articoli correlati Leggi anche: Wheelchair Rugby Catania svela le nuove maglie per la storica stagione in Serie A Sporting Arechi Pellezzano, buon esordio in Coppa Italia Tpra: due successi e segnali incoraggiantiL’esordio in Coppa Italia Tpra di padel porta allo Sporting Arechi di Pellezzano due vittorie e soprattutto indicazioni incoraggianti per il futuro. Contenuti utili per approfondire Wheelchair Rugby Catania Temi più discussi: Wheelchair Rugby Catania, storico esordio in Serie A a Padova; Pachino | Il Rotary valorizza le eccellenze del siracusano, tappa in provincia per il progetto del Distretto 2110; Siracusa | Costi materiali e trasporti alle stelle, Prestigiacomo: tutelare le imprese metalmeccaniche; Wheelchair Rugby Catania prime mete e segnali incoraggianti all’esordio in Serie A. Wheelchair Rugby Catania svela le nuove maglie per la storica stagione in Serie APresentate a Catania le divise con cui il Wheelchair Rugby Catania affronterà per la prima volta il Campionato Nazionale di rugby in carrozzina. Un traguardo storico per la squadra etnea e per tutto i ... cataniatoday.it Wheelchair Rugby Catania: il 7 marzo la presentazione delle nuove maglie | INFOData da fissare: si svolgerà domani, sabato 7 marzo alle 10, nella Sala Conferenze COF Vivitop in via Antonino Caruso 21 a Catania la presentazione ufficiale delle maglie con con il team Wheelchair Ru ... strettoweb.com Scene prepartita. Alle 17 di oggi in campo con l'Ares Romanes Roma! Forza #lapunidelletna!!! #quisifalastoria #adessosifasulserio #secondianessuno #WheelchairRugbyCatania #wheelchairrugby #rugby #trovaladifferenza #insiem - facebook.com facebook