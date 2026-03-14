Wheelchair Rugby Catania oggi si fa sul serio | debutto storico nel campionato nazionale

Oggi il Wheelchair Rugby Catania debutta nel 19° Campionato Nazionale di Rugby in Carrozzina, entrando per la prima volta nella massima serie di questo sport paralimpico. La partita si gioca sabato 14 marzo e rappresenta il primo impegno ufficiale del team in questa competizione. La squadra catanese affronta la prima gara del campionato nazionale, segnando un passo importante per il club.

È il giorno che aspettavano da anni. Oggi, sabato 14 marzo, il Wheelchair Rugby Catania fa il suo esordio nel 19° Campionato Nazionale di Rugby in Carrozzina, entrando ufficialmente nella massima serie di questo sport paralimpico. Un traguardo storico per la squadra della ASD All Sporting, guidata dal presidente Antonino Maugeri, che rappresenta non solo Catania ma l’intero Sud Italia. Il team etneo è già arrivato a Padova, dove si svolge la prima tappa del campionato. Qui, nella città della squadra che negli anni ha dominato il rugby in carrozzina italiano, i rossazzurri affrontano oggi alle 17:00 gli Ares Romanes Roma. Domani, domenica 15 marzo, torneranno in campo alle 9:00 contro i Mastini Cangrandi Verona, vincitori della recente Coppa Romagna. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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