WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione chiamata canali a pagamento, che potrebbe essere disponibile a breve. La piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta sta studiando un sistema in cui i gestori dei canali potranno proporre contenuti esclusivi riservati agli utenti che decidono di sottoscrivere un abbonamento. La novità prevede quindi un modello di accesso a contenuti a pagamento all’interno dell’app.

WhatsApp annuncia che i canali a pagamento potrebbero diventare presto realtà. La piattaforma di messaggistica di Meta sta infatti lavorando a una nuova funzione che consentirebbe ai gestori dei canali di offrire contenuti esclusivi accessibili solo agli utenti che sottoscrivono un abbonamento. Secondo quanto comunicato dalla stessa WhatsApp nel proprio centro assistenza ufficiale, il rilascio degli abbonamenti ai canali avverrà in modo progressivo e inizialmente soltanto in alcuni Paesi e per determinati canali selezionati. La società ha spiegato che la distribuzione sarà graduale, con l’obiettivo di ampliare successivamente la disponibilità a un numero maggiore di utenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - WhatsApp prepara la svolta, in arrivo i canali a pagamento

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Su WhatsApp arrivano i canali a pagamento: contenuti esclusivi accessibili solo con abbonamento, mentre gli altri resteranno gratuiti. Tra test e nuove funzioni, si prepara un cambiamento nel modo di seguire i canali: https://fanpa.ge/hhaBq - facebook.com facebook