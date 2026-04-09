WhatsApp testa i canali a pagamento | contenuti esclusivi per gli abbonati

WhatsApp sta sperimentando l'introduzione di canali a pagamento, offrendo agli utenti la possibilità di accedere a contenuti esclusivi attraverso abbonamenti. La novità mira a creare una nuova modalità di interazione tra creatori di contenuti e utenti, con l'intento di offrire servizi aggiuntivi e contenuti riservati. La fase di test coinvolge alcuni utenti e creatori, senza ancora un calendario ufficiale di lancio.

WhatsApp si prepara a introdurre una novità che potrebbe cambiare il modo in cui utenti e creator utilizzano la piattaforma. L’app di messaggistica di Meta sta infatti sperimentando una funzione che permetterà di attivare canali a pagamento, offrendo contenuti riservati agli utenti disposti a sottoscrivere un abbonamento. La funzione è ancora in fase di sviluppo e al momento è stata individuata nella versione beta per Android, ma rappresenta un passo significativo verso la monetizzazione dei contenuti anche su WhatsApp. L’obiettivo è quello di dare a aziende, creator e gestori di canali uno strumento per valorizzare la propria presenza sull’app. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - WhatsApp testa i canali a pagamento: contenuti esclusivi per gli abbonati WhatsApp vuole lanciare i canali a pagamento: in fase di test i contenuti riservati agli abbonatiWhatsApp sta lavorando a un aggiornamento per Android che prevede l'arrivo di canali a pagamento. WhatsApp a pagamento, Meta testa l’abbonamento senza pubblicità in Europa: quanto costeràDopo l’arrivo degli annunci in Status e Canali, Meta sperimenta un abbonamento opzionale per rimuovere le inserzioni da WhatsApp. STEFANO MANZI - Quando il gioco si fa duro - Mig Babol Ep. 14 S. 2 Temi più discussi: WhatsApp testa i canali a pagamento: ecco a cosa serviranno; WhatsApp testa i canali a pagamento con contenuti esclusivi per gli abbonati; WhatsApp avrà canali a pagamento: ecco come funzioneranno; WhatsApp è ora disponibile su CarPlay: ecco cosa si può gestire direttamente dal cruscotto. WhatsApp testa i canali a pagamento: contenuti esclusivi per gli abbonatiWhatsApp si prepara a introdurre una novità che potrebbe cambiare il modo in cui utenti e creator utilizzano la piattaforma. L’app di messaggistica di Meta ... thesocialpost.it WhatsApp vuole lanciare i canali a pagamento: in fase di test i contenuti riservati agli abbonatiWhatsApp sta lavorando a un aggiornamento per Android che prevede l’arrivo di canali a pagamento. La funzionalità è ancora in fase di test, ma se diventerà effettiva, implicherà l’arrivo di canali ... fanpage.it Chi è attivo WhatsApp testa una lista dedicata ai contatti online #WhatsApp https://gizchina.it/2026/03/whatsapp-contatti-online-nuova-scheda-android-leak/ - facebook.com facebook WhatsApp testa gli elenchi personalizzati per la condivisione dello stato x.com