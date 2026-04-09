WhatsApp vuole lanciare i canali a pagamento | in fase di test i contenuti riservati agli abbonati

WhatsApp sta sviluppando un aggiornamento per Android che introdurrà canali a pagamento, attualmente in fase di test. Questa funzione consentirà di offrire contenuti riservati esclusivamente agli utenti che sottoscriveranno un abbonamento. Al momento, i dettagli sulla disponibilità generale e sul funzionamento preciso non sono stati comunicati. La novità riguarda i contenuti riservati e l'accesso tramite pagamento.

WhatsApp sta lavorando a un aggiornamento per Android che prevede l'arrivo di canali a pagamento. La funzionalità è ancora in fase di test, ma se diventerà effettiva, implicherà l'arrivo di canali contenenti contenuti esclusivi riservati solo a chi pagherà l'abbonamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it Trump vuole lanciare un portale per tutti i contenuti online vietati dall’UE: cosa significaSecondo fonti giornalistiche autorevoli, Washington si prepara a presentare un portale per accedere e diffondere contenuti bloccati dalle autorità... WhatsApp a pagamento? Ecco cosa sappiamo davvero su WhatsApp PlusNegli ultimi giorni si sono intensificate le indiscrezioni su un possibile WhatsApp a pagamento, ma prima di lasciarsi prendere dal panico è bene...