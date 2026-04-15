Wesley Hoedt espulso in Arabia Saudita | l'ex della Lazio punito per il gesto osceno in Al Shabab-Al Qadsiah

Il difensore olandese, ex giocatore della Lazio, è stato espulso durante una partita in Arabia Saudita tra Al Shabab e Al Qadsiah. L’arbitro ha estratto il cartellino rosso dopo che il calciatore ha mostrato un gesto osceno e ha protestato in modo veemente. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo, ma la decisione ha portato alla sua eliminazione dal campo.

Il difensore olandese, che in Serie A ha indossato la maglia dei capitolini per tre stagioni, protagonista di un atteggiamento sopra le righe per la reazione e per le proteste. L'episodio avvenuto al 75°: perde la testa per un fallo fischiatogli contro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostico Al Qadsiah-Al Shabab: non è mai successo in stagioneAl Qadsiah-Al Shabab è una partita valida per la ventinovesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla Il pareggio dello scorso... Cristiano Ronaldo non ha lasciato l’Arabia Saudita sul suo jet privato: l’Al Nassr mostra la veritàFermato da un infortunio al bicipite femorale, Cristiano Ronaldo sta svolgendo la riabilitazione a Riad come testimoniato da diverse foto: l'Al Nassr... Contenuti utili per approfondire Ex Lazio, follia di Hoedt: espulso per un gesto osceno all’allenatore avversario – VIDEOL'ex difensore biancoceleste, ora in forza all'Al-Shabab in Arabia, è stato protagonista di un gesto osceno che gli è costato l'espulsione ... cittaceleste.it Ex Lazio, Hoedt protagonista di un episodio controverso in Arabia Saudita – VIDEOWesley Hoedt, ex difensore della Lazio, ha compiuto un brutto gesto che ha fatto il giro del mondo: ecco cos’è successo nell’ultima partita Wesley Hoedt, il difensore olandese che ha vestito la maglia ... lazionews24.com