La partita tra Al Qadsiah e Al Shabab si disputa per la ventinovesima giornata della Saudi Pro League. Le due squadre si affrontano in un match che finora non si è mai verificato questa stagione. L’Al Qadsiah, dopo il pareggio dell’ultimo turno, cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa su alcune piattaforme dedicate, con dettagli sulla telecronaca e sugli orari disponibili sui canali ufficiali.

Al Qadsiah-Al Shabab è una partita valida per la ventinovesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla Il pareggio dello scorso turno ha un po’ frenato il cammino dell’Al Qadsiah. Adesso i punti di distacco dal terzo posto, quello che vale un posto nelle prossime coppe, è distante cinque punti. Ma questo impegno del martedì permetterà ai padroni di casa di mettere un po’ di pressione a quelle che stanno davanti. L’Al Shabab è una di quelle squadre che non hanno ormai quasi più nulla da chiedere a questo finale di stagione. Una partita che serve solamente per avvicinare la fine del campionato a differenza di quello che è il valore che ha per i padroni di casa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Al Qadsiah-Al Shabab: non è mai successo in stagione

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