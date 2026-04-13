Imola accende il WEC 2026 Debutti città in festa e sfida tra big dell’endurance mondiale

A Imola si accendono i riflettori sul WEC 2026, con debutti ufficiali e una città che si prepara a festeggiare l’evento. La manifestazione segna l’ingresso delle grandi squadre dell’endurance mondiale, mentre le strade e gli impianti si riempiono di entusiasmo in vista delle gare. È un’occasione per assistere a una competizione tra alcune delle squadre più note del settore, in un clima di festa e attesa.

C’è un momento preciso, a Imola, in cui il motorsport smette di essere attesa e torna a essere presente. Non è ancora il rombo pieno delle Hypercar, non ancora la tensione della gara, ma qualcosa che lo anticipa: un’energia diffusa che attraversa la città, scivola sotto i portici, attraversa le sponde del Santerno e arriva fino all’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari. È da qui che riparte davvero il FIA World Endurance Championship 2026. Una ripartenza che, già nella sua forma, racconta molto. Il calendario è stato rivisto nelle scorse settimane: la 1812 km del Qatar, inizialmente prevista come gara inaugurale, è stata posticipata all’autunno, prima del finale in Bahrain.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Imola accende il WEC 2026. Debutti, città in festa e sfida tra big dell’endurance mondiale IMOLA PRONTA AD ACCOGLIERE LA FIA WEC 6 HOURS OF IMOLA 2026. 14 CASE COSTRUTTRICI AL VIA. L’AUTODROMO CONFERMA IL PROPRIO RUOLO CENTRALE NEL MONDIALE ENDURANCEL’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l’Automobile) WEC (World Endurance... Imola pronta ad accogliere la Fia Wec & Hours of Imola 2026. 14 case costruttrici al via. L'autodromo conferma il proprio ruolo centrale nel mondiale enduranceL’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari si prepara ad accogliere la gara FIA (Federation Internationale de l’Automobile) WEC (World Endurance... Genesis GMR-001 LMDh testing at Imola Circuit ahead of its WEC 2026 debut! (HQ Audio)