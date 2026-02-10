WeBuild | Salini ' costruire futuro significa investire su infrastrutture'

Salini, il presidente di WeBuild, ribadisce l’impegno dell’azienda nel costruire il futuro del paese. Durante un evento a Milano, ha sottolineato che investire in infrastrutture significa contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’Italia, valorizzando il lavoro di tante persone che hanno reso possibile questa storia.

Milano, 10 feb. (Adnkronos) - "Noi rappresentiamo la nostra storia, quella di un gruppo che è cresciuto attraverso tanti contributi, imprese di persone, di uomini e di donne che hanno creato non solo la nostra storia ma anche quella del Paese. Vediamo insieme a questa numerosa raccolta di fotografie, di filmati, come il nostro Paese è cambiato da quando abbiamo cominciato a fare le infrastrutture. Questo ci fa vedere quanto è importante per il percorso di una nazione sviluppare il futuro". Lo ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, a margine dell'inaugurazione della mostra 'Evolutio' al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Webuild ha inaugurato due nuove fermate della Linea C della metropolitana a Roma: ColosseoFori Imperiali e Porta Metronia.

