Il Leone di Wall Street | la Chiesa punta sulle azioni di Zuckerberg Bezos e Musk
L'Ior, l’istituto finanziario dello Stato Vaticano, ha deciso di puntare sulle azioni di Zuckerberg, Bezos e Musk, sostenendo che è possibile investire in borsa senza rinunciare ai principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica. Un portavoce dello Ior ha spiegato che investire in aziende tecnologiche non è incompatibile con i valori religiosi, a patto di seguire criteri etici. Nei giorni scorsi, il Vaticano ha annunciato che il suo fondo di investimento ha aumentato la quota in società del settore tech, puntando su innovazione e responsabilità sociale.
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Si può investire in borsa restando fedeli alla Dottrina sociale della Chiesa cattolica. Perlomeno, questo è quello che dice lo Ior, l'Istituto per le opere di religione, storica istituzione finanziaria dello Stato Vaticano. Per la prima volta è infatti possibile trovare pacchetti di azioni "certificate" dalla banca di Papa Leone XIV perché rispettose dell'etica cattolica. Le versioni lanciate sono due, in euro e dollari. La composizione è notevole: nella parte europea figurano banche, aziende del lusso, di semiconduttori o fondi legati ad app di messaggistica cinese; nella parte in dollari spicca la presenza delle Silicon Valley e di colossi finanziari globali.🔗 Leggi su Today.it
Sempre più ricchi con l’intelligenza artificiale. Patrimoni miliardari da far impallidire: Musk stacca Bezos e Zuckerberg
Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026
SpaceX di Elon Musk si prepara a quotarsi a Wall Street nel 2026 con un’IPO da 30 miliardi di dollari, rappresentando la cifra più alta mai raggiunta da una società in fase di quotazione.
Argomenti discussi: Weekend di spettacoli in Trentino: da Jerry Calà a The Wall, tutti gli appuntamenti; Il CEO di Amazon Andy Jassy difende il piano di spesa da 200 miliardi di dollari: Non si tratta di una sorta di donchisciottesco accaparramento dei profitti; The Music of Ennio Morricone al Palapartenope.
L'ansia da IA ridisegna il panorama del software: quella che era partita come una svendita a Wall Street è diventata un banco di prova per i colossi tech europei. facebook
The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: seduta mista, settimana in calo Inflazione Usa sui minimi del 2021 #Amazon: nona seduta in calo, top 2006 #Venezuela: ok Usa a ripresa attività petrolifere per #Eni Lunedì mercati Usa chiusi p x.com