Il Leone di Wall Street | la Chiesa punta sulle azioni di Zuckerberg Bezos e Musk

L'Ior, l’istituto finanziario dello Stato Vaticano, ha deciso di puntare sulle azioni di Zuckerberg, Bezos e Musk, sostenendo che è possibile investire in borsa senza rinunciare ai principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica. Un portavoce dello Ior ha spiegato che investire in aziende tecnologiche non è incompatibile con i valori religiosi, a patto di seguire criteri etici. Nei giorni scorsi, il Vaticano ha annunciato che il suo fondo di investimento ha aumentato la quota in società del settore tech, puntando su innovazione e responsabilità sociale.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Si può investire in borsa restando fedeli alla Dottrina sociale della Chiesa cattolica. Perlomeno, questo è quello che dice lo Ior, l'Istituto per le opere di religione, storica istituzione finanziaria dello Stato Vaticano. Per la prima volta è infatti possibile trovare pacchetti di azioni "certificate" dalla banca di Papa Leone XIV perché rispettose dell'etica cattolica. Le versioni lanciate sono due, in euro e dollari. La composizione è notevole: nella parte europea figurano banche, aziende del lusso, di semiconduttori o fondi legati ad app di messaggistica cinese; nella parte in dollari spicca la presenza delle Silicon Valley e di colossi finanziari globali.🔗 Leggi su Today.it Sempre più ricchi con l’intelligenza artificiale. Patrimoni miliardari da far impallidire: Musk stacca Bezos e Zuckerberg Space X di Elon Musk pronta a quotarsi a Wall Street nel 2026 SpaceX di Elon Musk si prepara a quotarsi a Wall Street nel 2026 con un’IPO da 30 miliardi di dollari, rappresentando la cifra più alta mai raggiunta da una società in fase di quotazione. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Weekend di spettacoli in Trentino: da Jerry Calà a The Wall, tutti gli appuntamenti; Il CEO di Amazon Andy Jassy difende il piano di spesa da 200 miliardi di dollari: Non si tratta di una sorta di donchisciottesco accaparramento dei profitti; The Music of Ennio Morricone al Palapartenope. L'ansia da IA ridisegna il panorama del software: quella che era partita come una svendita a Wall Street è diventata un banco di prova per i colossi tech europei. facebook The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: seduta mista, settimana in calo Inflazione Usa sui minimi del 2021 #Amazon: nona seduta in calo, top 2006 #Venezuela: ok Usa a ripresa attività petrolifere per #Eni Lunedì mercati Usa chiusi p x.com