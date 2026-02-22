anziana esce per una visita e quando torna trova casa occupata

Un’anziana residente di Corviale torna a casa e scopre che qualcuno ha preso possesso dell’appartamento, cambiando la serratura. La donna era uscita per una visita medica e, al suo ritorno, ha trovato il suo alloggio occupato senza preavviso. L’episodio si è verificato in uno dei complessi abitativi più grandi di Roma, noto come il «Serpentone». La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

Uscire di casa per una visita medica e trovarla occupata al ritorno, con la serratura cambiata. È quanto accaduto a una residente di un alloggio Ater a Corviale, in uno di quei casermoni grigi del complesso lungo un chilometro soprannominato il «Serpentone». L' anziana, 85 anni, operata all'anca e in attesa di un delicato intervento al ginocchio, è regolare assegnataria Ater e si era assentata per trascorrere il fine settimana insieme alla figlia. Ma domenica scorsa le luci accese di sera e i rumori avevano insospettito la vicina di casa, che le ha subito telefonato. Così quando la mattina seguente, intorno alle 9, è stata riaccompagnata all'appartamento ha trovato la porta d'ingresso sbarrata: una sessantenne, originaria dello Sri Lanka, si era intrufolata e impossessata di casa sua. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Va a trovare le figlie, 85enne torna e trova la casa occupata da una cingaleseUn'anziana di 85 anni, residente al Corviale, è tornata a casa e ha scoperto che qualcuno aveva occupato il suo appartamento.

